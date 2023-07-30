الإمارات تستعرض إنجازاتها بعالم الذكاء الاصطناعي

مسقط (وام)

استعرض ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، تجربة دولة الإمارات في عالم الذكاء الاصطناعي والإنجازات النوعية التي حققتها الدولة بهذا المجال، في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة المقامة حالياً في ولاية صلالة بسلطنة عُمان، تحت رعاية معالي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبحضور الوزير المفوض محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، وأحمد الجروان، رئيس المكتب التنفيذي للملتقى، وبمشاركة ممثلي الاتحادات العربية أعضاء المكتب التنفيذي للملتقى.

وتحت عنوان «مسيرة ريادة دولة الإمارات في عالم الذكاء الاصطناعي»، استعرض ضرار بالهول الفلاسي رحلة دولة الإمارات مع الذكاء الاصطناعي، منوهاً بأن الخطى والإنجازات الوطنية تتسارع بمبادرات ومشاريع متطورة تؤكد أن دولة الإمارات ماضية قدماً لتحقيق رؤيتها وتطلعات شعبها، من خلال مشاريع وخطط التحول الرقمي وتبنّي التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية وتفاصيل الحياة اليومية، مما جعلها اليوم وجهة دولية مفضلة عالمياً للعيش والعمل، ومقصداً لكل الباحثين عن بيئة متكاملة متطورة ذكية.

كما قدم دعوة إلى الدول العربية، ضمن منظومة العمل العربي المشترك، إلى الاستفادة من التجربة الإمارات في عالم الذكاء الاصطناعي.

وأشاد الوزير المفوض محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، بالنجاحات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في ريادة عالم الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة انطلقت أمس الأول السبت 29 يوليو، وتستمر لغاية 1 أغسطس 2023 بولاية صلالة في سلطنة عُمان.