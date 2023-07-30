«كهرباء الشارقة» تنظم مخيماً للترشيد

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مخيم «سيوا» للترشيد (مهندس المستقبل) بنسخته الأولى من 7 حتى 17 أغسطس للفئة العمرية من 11 إلى 13 عاماً، ويهدف المخيم إلى تعريف الأجيال الناشئة بما تقوم بها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من أعمال وأهميتها في المجتمع، ونشر ثقافة الترشيد والاستخدام الأمثل للكهرباء والمياه بشكل صحيح، والاستثمار الأمثل لطاقاتهم وأوقات فراغهم وتنمية قدراتهم، وتوسيع مداركهم وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية.

وأوضح راشد المرزوقي، مساعد مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن برنامج المخيم يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، ويشمل 4 ساعات يومياً من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً، ويتضمن التعريف بالهيئة وجهودها وبرنامج المهندس الصغير الذي سينطلق خلال فعاليات المخيم، وكيفية الحصول على اللقب من خلال تقديم مشروع مبتكر عن الترشيد ودور كل مشارك في المجتمع بعد الانتهاء من المخيم، وبرامج ترفيهية، ومحاور عن الترشيد بشكل عام، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول تغير السلوك عن الكهرباء والمياه، وتنظيم زيارات لمركز التحكم والمراقبة وإدارة نقل الطاق وتركيب القطع المرشدة في المساجد، ورحلة إلى مركز الابتكار أو الغرفة الماطرة، كما سيتم عرض لمشاريع الأطفال واختيار أفضلها، وتنظيم حفل ختامي لتكريم المشاركين.

وأكد أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحرص على تعزيز القيم الإيجابية، وتنمية مهارات فئات المجتمع كافة من خلال برامج ومبادرات تسهم في خلق بيئة تفاعلية تساهم في تنمية قدراتهم لإعداد جيل واعٍ بأهمية الطاقة ودورها في تطور المجتمع، وأهمية الاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الفرص والإمكانيات التي تدفع بهم نحو النمو والتطور في بيئة مستدامة ومحفزة تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنشر الوعي، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة.