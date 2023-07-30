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9.8 مليون درهم من «خيرية الشارقة» لذوي الدخل المحدود

9.8 مليون درهم من «خيرية الشارقة» لذوي الدخل المحدود
31 يوليو 2023 02:12

الشارقة (وام)

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قالت جمعية الشارقة الخيرية إن إجمالي مساعداتها الشهرية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 9.8 مليون درهم، استفاد منها 6061 من المسجلين لدى الجمعية من فئة المعوزين وأصحاب الدخل المحدود.
وأوضح محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات، أنه تم تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة بمقرها الرئيسي وإداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، وحل شهر يناير بأعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.7 مليون درهم، يليه شهر فبراير بتكلفة 1.694 مليون درهم، ثم شهر مارس بقيمة 1.649 مليون درهم، بينما جاء إنفاق شهر أبريل بتكلفة 1.618 مليون درهم، فيما جاءت مصروفات المساعدات لشهري مايو ويونيو بتكلفة 1.5 مليون درهم.

جمعية الشارقة الخيرية
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