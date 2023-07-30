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انتهاء مقابلات المُتقدمين لأكاديمية شرطة دبي

أعضاء لجنة المقابلات الشخصية (من المصدر)
31 يوليو 2023 02:12

دبي(الاتحاد)

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أعلنت «لجنة المقابلات الشخصية للطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 35، ودورة المرشحات الثامنة للعنصر النسائي»، انتهاء إجراء المقابلات الشخصية والمباشرة مع الطلبة والتي استمرت على مدار أكثر من أسبوعين.
وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، أن اللجنة استكملت المقابلات كافة مع الطلبة الراغبين بالالتحاق في أكاديمية شرطة دبي من خلال المقابلات الشخصية والمباشرة التي نظمتها في نادي ضباط شرطة دبي. بدوره، أشار المقدم حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، إلى أن اللجنة قابلت المتقدمين كافة للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين. كما أكد المقدم حمد بن دعفوس المنصوري، أن المتقدمين كافة خضعوا إلى «اختبارات ذكية».

شرطة دبي
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أكاديمية شرطة دبي
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