«الداخلية»: سياسات وقائية فاعلة لمجتمعات أكثر أمناً

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظمت وزارة الداخلية محاضرة تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أكدت فيها الجهود الاستباقية لدولة الإمارات ودورها الفعال في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بوضع خطط للرعاية الشاملة، وعبر سياسات وقائية فاعلة وتعزيز التعاون الدولي في سبيل مجتمعات أكثر أمناً.

وأشارت الوزارة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات التي تستخدم في انتشار هذه الظاهرة السلبية في العالم، الأمر الذي بات يشكل تحدياً جديداً وخطراً نوعياً، يحتاج إلى المزيد من العمل والجهد وتضافر الجهود الدولية والعالمية، فضلاً عن دور هذه التقنيات الإيجابي في المساعدة على ضبط المجرمين والكشف عنهم، والتمكن من تحديد الضحايا، مؤكدة ضرورة تسخير هذه التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في الكشف عن الجرائم ومتابعتها والحد من توسعها.