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سفير تايلاند يطلع على مبادرات «زايد العليا»

عبدالله الحميدان يقدم هدية تذكارية للسفير ( من المصدر)
31 يوليو 2023 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، بالرعاية والتأهيل التي تقدم لمختلف فئات أصحاب الهمم في دولة الإمارات، لاسيما من خلال برامج ومبادرات ومشروعات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، جاء ذلك عقب زيارة السفير والوفد المرافق إلى مقر المؤسسة للاطلاع على تجربتها في مجال الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم.
والتعرف على الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وذلك من حيث الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية، وبحث وتبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية في بلاده، وكان في استقباله عبد الله عبد العالي الحميدان، أمين عام المؤسسة وعدد من قياداتها.
وأبدى السفير التايلندي إعجابه بخدمات المؤسسة، ووصفها بأنها خدمات متكاملة وشاملة، وأعرب عن سعادته الكبيرة بزيارته للمؤسسة وبجولته التعريفية والتقاء الطلاب والكوادر التربوية والاطلاع على الجهود المبذولة من كافة العاملين لتقديم الرعاية والتأهيل لفئات أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن ذلك يبين مدى الاهتمام الكبير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم كافة الخدمات، سواء صحية أو تأهيلية لتلك الفئات. 
ومن ناحيته، رحب الحميدان بزيارة سعادة السفير والوفد المرافق للاطلاع على تجربة المؤسسة لتقديم الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم، وأكد أن المؤسسة تفتخر بتقديم هذه الخدمة لفئات عزيزة علينا جميعاً، وذلك في ظل ما تتلقاه من دعم كبير من القيادة الرشيدة ومتابعة وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
 وقدم عبد الله عبد العالي الحميدان للسفير والوفد المرافق شرحاً موجزاً عن تاريخ إنشاء مؤسسة زايد العليا والخدمات التي تقدمها لفئات أصحاب الهمم وأعداد المستفيدين من تلك الخدمات، وما تقدمة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم لامتناهٍ لتلك الفئات، مشيراً إلى سعي مؤسسة زايد العليا وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل لتقديم أرقى وأحدث سبل الرعاية والتأهيل لتلك الفئات، والعمل لاستقطاب أفضل التقنيات والتجارب العالمية في هذا المجال.
وخلال الزيارة استمع الضيوف إلى عرض تعريفي موجز مصحوب بشرائح توضيحية عن مشاريع مؤسسة زايد العليا الإستراتيجية وخططها وبرامجها، والخدمات التي تقدمها لمختلف فئات أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي من المواطنين والمقيمين.

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