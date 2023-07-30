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السفير الإسرائيلي يشيد بدور «الاتحاد» في تعزيز السلام والتعايش

حمد الكعبي يهدي السفير نسخة من عدد الاتحاد الخاص بتغطية الاتفاقيات الإبراهيمية (تصوير: مصطفى رضا)
31 يوليو 2023 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد أمير حايك، السفير الإسرائيلي لدى الدولة، بالدور الذي تقوم به الإمارات في تعزيز التعايش والتسامح في المنطقة والعالم، مشيداً برؤيتها الداعمة للسلام من أجل تنمية واستقرار الشعوب. جاء ذلك خلال زيارته المقر الرئيسي لصحيفة الاتحاد بأبوظبي، حيث كان في استقباله حمد الكعبي رئيس تحرير الصحيفة.
وخلال اللقاء، أكد السفير أهمية دور الإعلام في تعزيز السلام وتوصيل رسالته للمجتمع ورصد نتائجه الإيجابية والملموسة على أرض الواقع، وتذكير المجتمع بأهميته، مشيداً بالدور الذي تقوم به صحيفة الاتحاد في هذا الصدد.
وأشار السفير إلى التطور المتواصل للعلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وفي قطاعات مهمة، منها: الأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والمياه، والطاقة النظيفة، والصحة، والتعليم والأمن السيبراني، والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى نمو التجارة بين البلدين إلى 2.56 مليار دولار خلال عام 2022.
من جهته، رحب رئيس تحرير صحيفة الاتحاد بزيارة السفير، وحثّ على المزيد من الجهد المشترك لصناعة محتوى إعلامي يوضح أهمية السلام والتعايش والتسامح بين الشعوب، داعياً إلى عقد ندوات إعلامية في الذكرى الثالثة للاتفاقيات الإبراهيمية بمشاركة صحفيين إماراتيين وإسرائيليين، لمناقشة دور الإعلام في تعزيز السلام بما يضمن استدامة التنمية والاستقرار في المنطقة.
ونوه الكعبي إلى الرسالة الإعلامية التي تقدمها الصحيفة، من منطلق إيمانها بأهمية تعزيز التعايش السلمي والتسامح للنهوض بمجتمعات يُثريها التنوع ويعمُها السلام، مستعرضاً عدداً من المقالات والتحقيقات والندوات التي قدمتها لتأكيد أهمية الاتفاقيات الإبراهيمية في نشر السلام والتعايش في المنطقة. وخلال الزيارة قدّم الكعبي نسخاً من صحيفة الاتحاد تتضمن مقالات مشتركة تم نشرها بالتزامن مع «يديعوت أحرونوت».

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