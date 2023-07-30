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سفير كوستاريكا: مواجهة المعلومات المضللة

سفير كوستاريكا: مواجهة المعلومات المضللة
31 يوليو 2023 02:12

أبوظبي (وام)

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أكد فرانسيسكو تشاكون هيرنانديز، سفير كوستاريكا لدى الدولة، أهمية الكونجرس العالمي للإعلام المقرر انعقاده في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا الحدث العالمي من شأنه أن يسهم في صياغة استراتيجية لاستخدام الأدوات المناسبة لمواجهة المعلومات المضللة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».
وقال السفير هيرنانديز إن الكونجرس العالمي للإعلام يمثل منصة هامة وملتقى يجمع صانعي السياسات ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، من أجل تبادل أفضل الممارسات للاستفادة من قوة «الإنترنت» وسيشكل منصة مناسبة لذلك.
وسلط سفير كوستاريكا، الضوء على أهمية مواجهة المعلومات المضللة على شبكة الإنترنت، وقال إن هناك حاجة لاستراتيجية حديثة وفعالة تضمن أن تكون المعلومات التي تصل إلى الجمهور حول العالم عبر شبكة الإنترنت إيجابية وأخلاقية ومفيدة.
وأعرب عن أمله في أن يمثل الكونجرس العالمي للإعلام قوة دافعة لدولة الإمارات وبلاده لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما.
وتأتي تصريحات السفير الكوستاريكي لدى الدولة، في وقت تستعد فيه الإمارات لاستضافة الدورة الثانية من الكونجرس العالمي للإعلام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023.

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