فارس خلف المزروعي يتوج الفائزين في مهرجان ليوا للرطب

الظفرة (الاتحاد)

توج معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، الفائزين في مسابقات اليوم الختامي، أمس، من مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19 والتي أُقيمت في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

حضر التتويج عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومبارك علي القصيلي المنصوري، مدير مزاينة الرطب والفواكه بالمهرجان، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والداعمة والمزارعين وزوار المهرجان.

المزرعة النموذجية

أسفرت النتائج في مسابقة المزرعة النموذجية - المحاضر الشرقية عن فوز شيخه لاحج راشد المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني أحمد علي محمد الهاملي، وفي المركز الثالث مصبح سالم سعيد سالم المرر، وفي المركز الرابع سلوى خلفان حميد عميره المنصوري، وفي المركز الخامس حضرم خميس سعيد المريخي.

المحاضر الغربية

ذهب المركز الأول في مسابقة المزرعة النموذجية - المحاضر الغربية إلى سالم علي مرشد خميس المرر، ونال المركز الثاني عوض سعيد حمد المزروعي، وفي المركز الثالث عفراء محمد خلفان الهاملي، وفي المركز الرابع محمد عتيق جمعه الهاملي، وفي المركز الخامس ظبيه الحاي خلفان قذلان المزروعي، فيما نال المركز الثاني في مسابقة المزرعة النموذجية - مدن الظفرة مبارك غانم عتيبة المزروعي، وحجب المركز الأول.

نخبة الرطب

حصد المركز الأول في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر، وذهب المركز الثاني إلى عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، وفي المركز الثالث ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي، وفي المركز الرابع سيف صياح سالم طماش المنصوري، وحل خامساً مبارك جمعه مبارك صلهوم القبيسي.

أجمل مجسم تراثي

في مسابقة أجمل مجسم تراثي، حصدت المركز الأول حمده عيسى فارس المزروعي، وجاءت بالمركز الثاني حمامه مطر مبارك المنصوري، وفي المركز الثالث ضبابه جابر سلطان المرر، ونالت المركز الرابع فاطمة محمد سعيد سالم المرر، وحلت بالمركز الخامس العبدة علي مرشد المرر.