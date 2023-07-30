السفير الصيني يشيد بفعاليات مهرجان ليوا للرطب

الظفرة (الاتحاد)

أشاد تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، بمهرجان ليوا للرطب وما يتضمنه من فعاليات ومسابقات تدعم الزراعة والمزارعين، وتسليط الضوء على الحرف التراثية والثقافة الإماراتية وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال لدى أبناء الإمارات.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات. وأضاف سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة أن «هذه زيارتي الأولى للمهرجان، وقد كانت رحلة مميزة وملهمة تمكنت خلالها من مشاهدة الحرف والتراث وجانباً من المحاصيل الإماراتية، وخصوصاً منتجات النخيل من رطب وغيره».

وأكد السفير الصيني أن هذا المهرجان وغيره من المشاريع المميزة تعتبر من أسرار نجاح الإمارات خلال الـ 52 سنة الماضية، مشيراً إلى العلاقة الثنائية بين الصين والإمارات، إذ إن الصين صديق وشريك قديم للدولة وتجمعهما علاقات أخوية، وتتشارك في القيم والثقافة والدعم المتبادل بين البلدين. وتوجه تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على جهوده التي يبذلها من أجل تطوير زراعة نخيل التمر في الصين، والتي بدأت بـ1500 نخلة تمت زراعتها في جزيرة هاينان، ويمثل ذلك الصداقة والتعاون بين الدولتين. واطلع السفير الصيني يرافقه عدد من الدبلوماسيين في السفارة، على مسابقات وفعاليات المهرجان، وتعرف على أنواع الرطب القادمة من مزارع الدولة والمشاركة في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب، وتجول في ركن الضيافة في الإمارات قديماً، والذي يقدم صورة متكاملة عن كرم الضيافة وحفاوة استقبال الضيف، وشاهد جانباً من الأعمال الحية لعدد من الحرف اليدوية من التراث الإماراتي، كما تجول في السوق الشعبي، واطلع على ما يتضمنه من مشغولات وسلع ضمن محال الأسر المنتجة. كما زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أجنحة الجهات المشاركة والداعمة والراعية، وسوق الرطب ومختلف أجنحة ومحال المهرجان.