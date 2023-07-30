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ليوا للرطب.. عصير «الخلاص» و«زعفران الرطب» آخر الصناعات الغذائية الطبيعية

ليوا للرطب.. عصير «الخلاص» و«زعفران الرطب» آخر الصناعات الغذائية الطبيعية
31 يوليو 2023 02:12

الظفرة (الاتحاد)

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يعرض في أحد المحال التجارية المشاركة بمهرجان ليوا للرطب في دورته الـ19، عصائر بنكهات الرطب المختلفة وبأسعار تنافسية بهدف جذب الزوار وتعزيز ثقافة أهمية النخلة من الناحية الغذائية، وكذلك لأنها أحد العناصر الراسخة للبيئة الإماراتية. وقال محمد سهيل المزروعي المدير التنفيذي لمصنع تمور ليوا: من منتجاتنا الغذائية المحلية التي تنتج لأول مرة في مصانعنا هي عصير «رطب الخلاص»، وعصير «زعفران الرطب»، وهما منتجان صحيان مستخلصان من الرطب بنسبة 100%، أما المكونات الرئيسة التي تدخل في تصنيعهما فهي خل ودبس التمر وماء الطلع، لافتاً إلى أن هذه الأصناف تغطي جميع الاحتياجات العصرية للجمهور، كما أن التمر بات اليوم مكوناً أساسياً من مكونات الغذاء اليومي لسكان الدولة كافة، لتعدد منتجاته التي تناسب مع مختلف الأذواق.

ليوا للرطب
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