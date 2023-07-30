تكريم الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في «ليوا للرطب»

الظفرة (الاتحاد)

كرمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، المؤسسات الوطنية «شركاء النجاح» من الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في المهرجان. حضر التكريم عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وراشد خادم الرميثي مدير إدارة الأنشطة والفعاليات بالإنابة في نادي تراث الإمارات، وممثلو الجهات الداعمة والراعية والمشاركة، وعدد من المزارعين المشاركين في المسابقات وزوار المهرجان. وحظي مهرجان الظفرة بدعم ورعاية ومشاركة العديد من الجهات الوطنية التي أسهمت في إنجاح المهرجان، وفي مقدمتهم: ديوان ممثل الحاكم - منطقة الظفرة، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، دائرة البلديات والنقل بلدية منطقة الظفرة وبلدية مدينة العين، شرطة أبوظبي - مديرية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، المجلس الوطني الاتحادي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأرشيف والمكتبة الوطنية، دائرة التنمية السياحية في عجمان، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الغدير للحرف الإماراتية، شركة الظاهرة الزراعية، شركة الفوعة، شركة المارينا القابضة، والشريك الإعلامي قناة بينونة. وتضمن المهرجان نحو 50 جناحاً للجهات الراعية والداعمة والمشاركة من المؤسسات والشركات الوطنية.