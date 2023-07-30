الإثنين 31 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تكريم الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في «ليوا للرطب»

تكريم الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في «ليوا للرطب»
31 يوليو 2023 02:12

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فارس خلف المزروعي يتوج الفائزين في مهرجان ليوا للرطب
السفير الصيني يشيد بفعاليات مهرجان ليوا للرطب

كرمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، المؤسسات الوطنية «شركاء النجاح» من الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في المهرجان. حضر التكريم عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وراشد خادم الرميثي مدير إدارة الأنشطة والفعاليات بالإنابة في نادي تراث الإمارات، وممثلو الجهات الداعمة والراعية والمشاركة، وعدد من المزارعين المشاركين في المسابقات وزوار المهرجان. وحظي مهرجان الظفرة بدعم ورعاية ومشاركة العديد من الجهات الوطنية التي أسهمت في إنجاح المهرجان، وفي مقدمتهم: ديوان ممثل الحاكم - منطقة الظفرة، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، دائرة البلديات والنقل بلدية منطقة الظفرة وبلدية مدينة العين، شرطة أبوظبي - مديرية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، المجلس الوطني الاتحادي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأرشيف والمكتبة الوطنية، دائرة التنمية السياحية في عجمان، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الغدير للحرف الإماراتية، شركة الظاهرة الزراعية، شركة الفوعة، شركة المارينا القابضة، والشريك الإعلامي قناة بينونة. وتضمن المهرجان نحو 50 جناحاً للجهات الراعية والداعمة والمشاركة من المؤسسات والشركات الوطنية.

ليوا للرطب
نادي تراث الإمارات
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم 12:06
«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا
الرياضي
«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا
اليوم 12:00
«مشاعر متناقضة» بين «الفرسان» و«الإعصار»!
الرياضي
«مشاعر متناقضة» بين «الفرسان» و«الإعصار»!
اليوم 12:00
أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
الرياضي
أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
اليوم 11:53
عملية ناجحة لطارق حامد
الرياضي
عملية ناجحة لطارق حامد
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©