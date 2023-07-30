مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة

استقبل مهرجان ليوا للرطب 139 صنف رطب نخيل قادمة من مزارع الدولة ومن إنتاج العام 2023، والتي شارع بها 45 مزارع في مسابقتي "ليوا لنخبة الرطب" و"الظفرة لنخبة الرطب"، وذلك ضمن مسابقات الدورة الـ 19 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وبلغت كمية الأصناف التي استقبلتها مسابقتا نخبة الرطب (ليوا والظفرة) 2535 كجراما من مختلف أنواع الرطب، منها 1125 كجراما في مسابقة ليوا لنخبة الرطب قدمها 25 متسابقا حيث يقدم كل متسابق في هذه الفئة ما لا يقل عن 15 صنفا بوزن يزيد على 3 كيلوجرامات لكل صنف، و1410 كيلوجرامات في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب إذ يقدم كل متسابق في هذه الفئة ما لا يقل عن 20 صنفا بوزن يزيد على 3 كيلوغرامات لكل صنف.

وتنوعت الأصناف في مسابقة ليوا لنخبة الرطب لتشمل 90 صنفاً، منها (الخلاص، الدباس، المكتومي، الزاملي، نبتة علي، صقعي، ام الدهن، سكري، خنيزي، شيشي، بومعان، نبتة المزروعي، برحي، نميشي، فرض، شبيبي، نادره، مجدول، شيخه، ونانه، سكري أحمر، نوادر، بن هويمل، زاد، خضراوي، رزيز، مضافتي، عمبرة، صفاوي، خدي، عياشة، جش ربيع، نبتة بتال، اشهل، لولو، سلطانة) وغيرها من الأصناف المميزة والنادرة.

أما مسابقة ليوا لنخبة الرطب فسجلت 115 صنف رطب متنوعا، منه (أم الكبار، مدركه، نبتة شيش، بومعان، دحاسية، مدائن، شقرا، زعفرانه، عجيمية، عيدية، برني، سكري، غنده، ريسي، خيارة، خنيزي، هيري، نميشي، ذوق، خدي، فنخا، مبروم، زاهيه، جوع العروس، أبوالزيد، حلوة الظفرة، شهزاد، سكري أحمر، عجوة المدينة، صفري، مرزبان) والعديد من الأصناف المشهورة والمزروعة في مزارع الدولة.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في مسابقة ليوا لنخبة الرطب، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وراشد خادم الرميثي مدير إدارة الأنشطة والفعاليات بالإنابة في نادي تراث الإمارات، وعدد من المزارعين والمشاركين في المسابقات.

وأسفرت النتائج في مسابقة ليوا لنخبة الرطب عن فوز صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني نصيفة سعيد زوجة سيف ثامر خلفان سيف المرر، وفي المركز الثالث سريعة عامر جديد المنصوري، وفي المركز الرابع ميره علي مرشد المرر، وفي المركز الخامس معلا علي مرشد خميس المرر.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة قيمة للفائزين، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 125 ألف درهم، والمركز الثاني 100 ألف درهم، والمركز الثالث 60 ألف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً للمركز الخامس عشر.