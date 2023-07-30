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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
30 يوليو 2023 18:36

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية/10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:36 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 17:01 والثاني عند الساعة 07:28 .
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:11 والثاني عند الساعة 19:54 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والثاني عند الساعة 02:49 .

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