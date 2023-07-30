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الإمارات

الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في أمدجراس التشادية

الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في أمدجراس التشادية
30 يوليو 2023 12:46

واصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في تشاد توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في عدد من قرى مدينة أمدجراس التشادية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ويتكون الفريق المتواجد في تشاد، من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.                

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وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في تشاد، إن الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في أمدجراس يواصل جهوده لتخفيف معاناة اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة بالإضافة إلى المجتمع المحلي من خلال زيارة عدد من القرى والإطلاع عن قرب على احتياجاتهم وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين.                

وأضاف الظاهري أن الفريق الإنساني سيتابع جهوده خلال الفترة المقبلة بالتواصل مع الجهات المحلية بهدف التنسيق مع الجهات الإنسانية في أمدجراس من أجل توصيل الطرود الغذائية لأكبر عدد من المستفيدين.

 

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
السودان
تشاد
مخيمات اللاجئين
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