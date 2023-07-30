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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية فانواتو بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
30 يوليو 2023 11:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس نيكينيكي فوروبارافو، رئيس جمهورية فانواتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة الرئيس نيكينيكي فوروبارافو.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي الاتوي إسماعيل كالساكو رئيس وزراء جمهورية فانواتو.

المصدر: وام
جمهورية فانواتو
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
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