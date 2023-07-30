الإمارات تشارك في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة التي انطلقت أمس بجمهورية مصر العربية، بوفد ترأسه مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - التي عقدت تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس .. الأدوار والتحديات الرؤى والطموحات"؛ تسلمت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية رئاسة الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أحمد سالم بوحبيني رئيس الجمعية في دورتها السابقة.

وأكد مقصود كروز أهمية مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة، الذي يأتي متزامنا مع الاحتفال بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرور ثلاثين عاما على إطلاق مبادئ باريس، كون هذا الاجتماع سيتناول عددا من الموضوعات المختلفه المرتبطة بتعزيز مفاهيم وحماية حقوق الإنسان بالدول العربية خاصة وأنها تضم في عضويتها المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان للدول العربية الأعضاء.

وقال كروز، إن مشاركتنا تأتي أيضا بصفة مراقب وذلك للإطلاع والمتابعة على ما سوف يتم مناقشته وفق المحاور المختلفة والموضوعات الأساسية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.

ونوه كروز بأهمية الدور الذي تقوم به الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار تقديم الدعم المختلف لكافة السادة الأعضاء وذلك امتثالا لمبادئ باريس وتعزيز أدوارها في الدول القطرية وكل ما يتعلق بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان بالدول العربية.

ويعقد المؤتمر على مدى يومين يتخلله عدد من الجلسات تتناول موضوعات مختلفة من بينها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .. مؤسسات دولة فريدة من نوعها و"تبادل الدروس والممارسات الفضلى" و"عرض التحديات التي تواجهها" وعرض الأولويات والطموحات والحلول".

ويضم وفد الدولة المشارك فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعمرو القحطاني مدير مكتب رئيس الهيئة.