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«كهرباء ومياه دبي» تشارك  في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» 2023

يوسف الأكرف
30 يوليو 2023 01:52

دبي (وام)

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي، بوصفها الشريك الاستراتيجي، في الدورة الخامسة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» 2023 الذي يقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وتستعرض الهيئة عبر منصتها أبرز خدماتها ومبادراتها المبتكرة الداعمة لمسيرة دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع.
وأكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، أن النمو الكبير الذي شهده معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، والذي بات الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، يعكس النجاحات الكبرى التي حققتها القيادة الرشيدة في مجال تعزيز التعاون الدولي لبناء مجتمع دامج ومستدام يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم.
وتحتضن منصة الهيئة المشاركة في المعرض باقة من أبرز خدمات الهيئة الدامجة والمؤهلة لأصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، ومنها خدمة «أشّر» للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة والتي تتيح للمتعاملين من ذوي الإعاقة السمعية التواصل المباشر مع موظفي مركز رعاية المتعاملين عبر تطبيق الهيئة الذكي، خدمة «حيّاك» للدردشة والمحادثة المرئية والكتابية، والتي تتيح خيار الاتصال مباشرة عبر الفيديو مع موظفي مركز رعاية المتعاملين عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، «رمّاس» موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمتوافر في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة لمساعدة المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية.
المحادثة المرئية
تسلط المنصة الضوء أيضاً على شاشات خاصة للمحادثة المرئية عن بُعد تناسب احتياجات أصحاب الهمم، ومزودة بأنظمة مساندة سمعية تعمل على تعزيز جودة الصوت وتعزله عن الأصوات المحيطة.
كما تستعرض المنصة أبرز قصص نجاح الهيئة في مجال التوظيف الدامج ورعايتها لإبداعات موظفيها من أصحاب الهمم، ونجاحها في تسهيل وصولهم كموظفين ومتعاملين إلى الخدمات والمباني والمرافق، وتهيئة جميع المباني والمرافق الجديدة التابعة للهيئة وفق كود دبي بنسبة 100%، وتطابق موقع الهيئة الإلكتروني بنسبة 100% وتطبيقها الذكي بنسبة 10/10 وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية.

دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
إكسبو
أصحاب الهمم
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