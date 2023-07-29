الطقس صحو غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:39.

الجزر الأول عند الساعة 15:08الجزر الثاني عند الساعة 06:49، وبحر عُمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:26 والمد الثاني عند الساعة 18:49. الجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 01:57.