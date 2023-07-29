الأحد 30 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس صحو غائم جزئياً

الطقس صحو غائم جزئياً
30 يوليو 2023 01:52

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:39. 
الجزر الأول عند الساعة 15:08الجزر الثاني عند الساعة 06:49، وبحر عُمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:26 والمد الثاني عند الساعة 18:49. الجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 01:57.

المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
عربي ودولي
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
اليوم 20:18
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
الإمارات
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
اليوم 19:37
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
اليوم 19:20
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:36
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
الرياضي
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
اليوم 18:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©