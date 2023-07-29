608 مواطنين أجروا مقابلات عمل في «إثراء للتوظيف»

دبي (وام)

اختتم معرض «إثراء الثاني للتوظيف» المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي، بمشاركة أكثر من 44 جهة من أبرز وأهم المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل، وذلك في سياق مبادرة «إثراء» لتوطين القطاع المالي الرامية إلى توفير 5000 وظيفة للمواطنين بحلول عام 2026.

وشهد المعرض حضوراً مميزاً، حيث بلغ عدد زواره 482 مواطنة و194 مواطناً بمجموع 676 من الكوادر المواطنة المؤهلة تأهيلاً أكاديمياً اختصاصياً والباحثة عن فرص وظيفية في القطاع المالي، حيث أجروا جميعهم مقابلات تقييم فيما أجرى 608 منهم مقابلات توظيف مع البنوك وشركات التأمين التي عرضت 471 فرصة عمل متوفرة للمواطنين من حملة الشهادات الثانوية والشهادات العليا وحديثي التخرج وأصحاب الخبرات تحقيقا لدور المعرض في تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في المنطقة بأفضل المرشحين.

وتميز المعرض بحضور واسع لزواره من حملة البكالوريوس بلغ عددهم 425 وفي الدرجة الثانية أتى حملة الثانوية العامة والبالغ عددهم 201 إضافة إلى 25 شخصاً من حملة شهادة الماجستير ومثلهم من حملة شهادة الدبلوم.

وقالت نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي بالوكالة: أصبح المعرض علامة فارقة في مسيرة التوطين بالدولة، خاصة في المجالات المالية التي تكتسب وظائفها أهمية خاصة نظرا لأهميتها ومساهمتها الكبيرة بالاقتصاد الوطني، ولما توفره من مزايا للمنتسبين لها وإمكانات التطور المهني، وتحقيق مسيرة وظيفية ناجحة.

أدوار قيادية

تهدف استراتيجية معهد الإمارات المالي 2023 - 2026 إلى تعزيز القطاع المالي والمصرفي في الدولة والمساهمة بتوظيف وتدريب 5000 مواطن ومواطنة لشغل أدوار حيوية وقيادية في القطاعات المالية بحلول عام 2026 من خلال برنامج «إثراء» الذي تم إطلاقه بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.