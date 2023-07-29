«أبوظبي للصيد» يُطلق مُسابقة «أجمل صورة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية إطلاق مُسابقة أجمل صورة فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل الزوار لفعاليات الحدث في دورته العشرين 2023، والتي يُنظّمها نادي صقاري الإمارات خلال الفترة من 2 ولغاية 8 سبتمبر القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتتمثّل أهداف المُسابقة في توفير منصّة لدعم واحتضان المُبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي، من مختلف الفئات، وتحفيز واستقطاب الهواة، والحرص على أن يُشارك الزوّار بصورهم التي يلتقطونها من داخل المعرض. وكذلك تسليط الضوء على إبداعات الشباب في الفنون ونظرتهم الابتكارية لموضوعات حياتهم، وتفاعلهم الحي والإيجابي مع الأحداث والفعاليات الكبرى، بهدف الاحتفاظ بها وتوثيقها بالصور للأجيال القادمة.

كما تسعى المُسابقة إلى دعم التواصل بين الأجيال، والحفاظ على تراث الأجداد والاهتمام به من خلال تقديم صورة فنية حيّة للفعاليات المُقامة، وتشجيع الزوار من مختلف الجنسيات على الحفاظ على التراث المحلي والمُساهمة في توثيق الحياة البرية والبيئة الصحراوية، وتسليط الضوء على مكانة المعرض وريادته عالمياً.

محور المسابقة

تُقدّم الصور المُشاركة في المسابقة التي يتم التقاطها خلال الفعاليات اليومية للمعرض، حيث يتم قبول المُشاركات بدءاً من الساعة 11 صباحاً بتاريخ 2 سبتمبر، وحتى الساعة 12 ظهراً يوم 10 سبتمبر 2023 بتوقيت دولة الإمارات، ولن تُقبل بعدها أيّة مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحدد.

ويُمكن تقديم سلسلة من الصور في محور المسابقة تُجسّد فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بفعاليته المختلفة، من ساحة العروض ومنصّات الصقور، مسابقة جمال السلوقي العربي، مزاد الصقور، مزاد الخيول، مزاد الإبل، قطاع الفنون والحرف اليدوية التراثية، وكذلك القطاعات الـ 11 للمعرض، وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات. مع العلم بأنّ عدد الصور المسموح المُشاركة بها في المُسابقة بحد أدنى 5 صور وبحد أقصى 10 صور.

شروط

تتمثّل شروط المُسابقة في أن يتم تقديم الصور، من خلال تحميلها عبر رابط الـwetransfer وإرساله عبر البريد الإلكتروني المحدد في المسابقة competitions@adihex.com. ويجب أن تكون الصور المُقدّمة بصيغة JPEG أو JPG وأن تكون ذات جودة ودقة عاليين، وأن لا يقل حجم الصورة عن 5 ميجا بايت، على أن لا يقل أطول ضلع في الصورة عن 2000 بكسل ولا تقل الجودة عن 300dpi، كما يجب أن تكون الصور مناسبة للنشر. ويُحظر إجراء التعديلات المُتقدّمة المستخدمة لإضافة الخدع و/أو الحيل البصرية و/أو التغييرات، ويجب أن تكون الصورة المشاركة خاصة بالمُتسابق، وليست منقولة من أي مصدر آخر.

جوائز

تشهد المُسابقات التراثية والفنية والثقافية التي أعلنها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، اهتماماً واسعاً من قبل الأفراد والعارضين على حدّ سواء، حيث تمّ رصد جوائز مادية ومعنوية قيّمة للفائزين الذين سوف يتم الإعلان عنهم وتكريمهم خلال أيّام الحدث في 30 مسابقة أساسية وفرعية يبلغ عدد جوائزها 64 جائزة.

وتُقام الدورة القادمة من المعرض تحت شعار «استدامة وتراث... بروح متجددة» برعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، الراعي الذهبي شركة SCHIWY الألمانية، راعي القطاع «كراكال»، شريك صناعة السيارات ARB الإمارات. والبنك الراعي بنك أبوظبي التجاري.

الدعم

يُشارك في تقديم الدعم للدورة القادمة كل من وزارة الداخلية، شرطة أبوظبي، لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، نادي تراث الإمارات، جمعية الإمارات للخيول العربية، غرفة أبوظبي، وغرفة التجارة البريطانية بأبوظبي. وشركاء الصناعة كل من الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، المؤسسة الأوروبية للصقارة والمحافظة على الطبيعة، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، معرض دبي الدولي للخيل، ومعرض The Game Fair في فرنسا، ومعرض JAGD & HUND بألمانيا، وغرف التجارة الأميركية في الإمارات. وشركاء تعزيز تجربة الزوار: مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ومركز السلوقي العربي بأبوظبي.