مزارع «رطب الفرض» بالعين تتألق في «ليوا للرطب»

الظفرة (الاتحاد)

سجلت مزارع مدينة العين حضوراً مميزاً في مزاينة رطب فرض العين ضمن مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19، والذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وتنافس 36 مزارعاً في مسابقة الفرض لمزارع العين، إذ خصصت اللجنة المنظمة 15 جائزة قيمة للفائزين، إذ يحصل صاحب المركز الأول في كل فئة على 100 ألف درهم، فيما يحصل الثاني على 75 ألف درهم، و40 ألف درهم لصاحب المركز الثالث.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في مسابقة «فرض العين»، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والداعمة والمزارعين وعشاق المسابقات التراثية وزوار المهرجان.

تتويج

أسفرت النتائج في المسابقة عن فوز حمد سعيد محمد سلطان العرياني بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، ونال المركز الثالث علي سعيد حمودة خميس العرياني، وذهب المركز الرابع إلى عبدالله مبارك حميد عيه الشامسي، وحل خامساً مبارك محمد مفتاح الشامسي.

أما المركز السادس، فذهب إلى ورثة سهيل قنزويل غانم الشامسي، وفي المركز السابع حمد سالم حميد الشامسي، وفي المركز الثامن حمدان محمد سالم العرياني، وفي المركز التاسع راشد سعيد محمد سلطان العرياني، ونال المركز العاشر خلفان مطر محمد الشامسي.

يشار إلى أن واحات مدينة العين تضم نحو 11 ألفاً و947 مزرعة، إذ تشتهر العين بالعديد بأصناف «الخلاص والفرض والخنيزي وبومعان وجبري والنغال والبقول»، وغيرها من الأصناف التي تضمها مزارع النخيل في مدينة العين.