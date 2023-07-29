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مناقشات حول دور الشباب في الأدلة الجنائية وعلم الجريمة

جانب من فعاليات الملتقى (من المصدر)
30 يوليو 2023 01:51

دبي (الاتحاد)

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نظم مجلس شباب قطاع البحث الجنائي بشرطة دبي فعالية مُلتقى «الشباب... قادة المستقبل 2023» لموظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وذلك بحضور عدد من الضباط والموظفين المدنيين الشباب في الإدارة.
وتأتي فعاليات الملتقى، في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستثمار ودعم الشباب وتمكينهم في أداء المهام الموكلة إليهم في جانب العمل الجنائي، والعمل على تعزيز قدرات الكوادر الشابة ودعمها لتحقيق التميز والريادة في مختلف المجالات التخصصية، وتعزيز روح المشاركة.
وناقش الملتقى كيفية بناء وتبني الفكرة الابتكارية، ودور الشباب في رفع مستوى الأداء في العمل الشرطي والأمني من خلال استشراف مستقبل العمل الشرطي، وتقديم الحلول والاقتراحات، وكذلك أهمية التركيز على تطوير الجوانب الإدارية للموظف بالتوازي مع التخصص، بالإضافة إلى دور الأبحاث العلمية والتخصصات المستقبلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.
وشهد الملتقى تقديم عدد من العروض والنماذج والقصص المميزة، وأهم النجاحات التي تحققت على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وكان للشباب في شرطة دبي دور بارز فيها، وأهم الأفكار والإنجازات التي قدمها الشباب في شرطة دبي وتحولت إلى واقع ملموس أسهم في تجاوز العديد من التحديات.
تنسيق
يعد الملتقى أحد مبادرات مجلس الشباب في قطاع البحث الجنائي الذي يعمل بالتنسيق والتعاون المشترك مع مجلس القيادات الشابة على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي لتحفيز الشباب ودعوتهم إلى صقل مهاراتهم العملية والشخصية، حيث يتم تنفيذ الملتقى في عدة إدارات عامة تخصصية تابعة لقطاع البحث الجنائي بشكل دوري.

الأدلة الجنائية
علم الجريمة
شرطة دبي
دبي
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