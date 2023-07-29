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«مرحبا» في مطار دبي تتعاون مع «إسعاد»

منى العامري وجعفر علي عقب التوقيع (من المصدر)
30 يوليو 2023 01:51

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، انضمام خدمات «مرحبا» في مطار دبي الدولي إلى برنامج الخصومات لديه، مقدماً لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصومات بنسبة 20% على جميع خدمات صالات «مرحبا» المميزة، والتي من شأنها توفير العديد من الخدمات للمسافرين القادمين والمغادرين، بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، وخاصة كبار السن، وذلك بإتمام إجراءات السفر والنقل من وإلى المطار.
وقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، منى محمد العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد، وجعفر داود علي، نائب الرئيس الأول لعمليات المطار في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا.

مطار دبي الدولي
دبي
بطاقة إسعاد
شرطة دبي
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