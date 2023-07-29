1772 جراحة نادرة أجراها أطباء زائرون بمستشفيات «الإمارات الصحية»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إحصاءات برنامج مكتب الأطباء الزائرين، خلال 2022 والنصف الأول من عام 2023، حيث تم استقطاب قرابة 456 طبيباً، وتقديم نحو 9132 استشارة طبية، وإجراء نحو 1772 عملية جراحية ضمن 49 تخصصاً طبياً متنوعاً.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير مكتب الأطباء الزائرين في المؤسسة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن برنامج الأطباء الزائرين شكّل نقلة نوعية في مجال تبادل واكتساب الخبرات والتجارب، حيث حرصت المؤسسة على استقطاب الأطباء من المنشآت الصحية العالمية لتقديم أفضل الخبرات العلاجية في معظم التخصصات الطبية للمرضى، وتحقيق أفضل الممارسات وأرقى معايير الجودة والتميز، بالإضافة إلى تجنيب المرضى مشقة السفر إلى وجهات علاجية خارج الدولة.

وأضافت أن البرنامج ساهم في تعزيز السياحة العلاجية في الدولة، من خلال تمكين المرضى من الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية للأطباء والاستشاريين الدوليين في التخصصات الحيوية والنادرة في المستشفيات التابعة للمؤسسة بمختلف أنحاء الدولة.

وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على إثراء الخبرات العلمية والعملية للأطباء والكوادر الفنية الوطنية، بما يسهم في تحقيق قصص نجاح في التعامل مع الحالات الصعبة والنادرة، عبر إدخال التقنيات الطبية الحديثة، ونقل صورة إيجابية عن مدى كفاءة وجودة القطاع الصحي في الإمارات.

وأكدت حرص مكتب الأطباء الزائرين على اختيار الأطباء الذين يتم استقطابهم وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، مع مراعاة الخبرة الأكاديمية والمهنية، بهدف تحقيق الجودة والتميز في الخدمات الصحية، التي تقدم بجميع المرافق التابعة للمؤسسة، من خلال التدريب الطبي المستمر للأطباء والكوادر الفنية المساعدة، سعياً للارتقاء بمستوى الكفاءات الطبية الوطنية، وتقديم أفضل الخبرات العالمية في معظم التخصصات الطبية.

وذكرت أن عملية استقدام هؤلاء الأطباء تخضع لجدول محدد من خلال التنسيق مع مختلف المستشفيات التابعة للمؤسسة للوقوف على الحالات المرضية الصعبة أو المستعصية أو تلك التي تحتاج إلى تخصصات لا تتوافر في المستشفيات التابعة للمؤسسة.

وكشفت عن أن المؤسسة أبرمت خلال 2022 والنصف الأول من العام الجاري، (14) مذكرة تفاهم، لتعزيز برنامج الأطباء الزائرين، وتضمنت الجهات التي تم إبرام المذكرات معها كلاً من أميركا: مستشفى جامعة إنديانا، مستشفى فيلاديلفيا للأطفال، ومستشفى جامعة شيكاغو الطبي، ومستشفى جامعة جورج واشنطن، ومستشفى نيشن وايد للأطفال.

كما تضمنت هذه الجهات مستشفى آن وروبرت إتش لوري للأطفال في شيكاغو، نورث ويسترن، هينري فورد، مستشفى ناشيونال للأطفال. ومن المملكة المتحدة تضمنت: مستشفى جريت اورموند ستريت للأطفال لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، جايز اند سانت توماس، مؤسسة مودسلي الصحية، ومستشفى عيادة لندن، وأيضا مستشفيي كيرانسالود (إسبانيا)، وجروبو سان دوناتو (إيطاليا).

وأعلنت المهيري عن أن الأطباء الزائرين أجروا قرابة 400 جراحة روبوتية في جراحات الأمراض النسائية منذ فبراير 2019 في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، حيث تعتبر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول جهة صحية على مستوى الدولة تستقطب الروبوتات الجراحية، كما نجحت المؤسسة في تدريب أول طبيبة إماراتية في مجال الجراحة الروبوتية النسائية.

وذكرت أن المؤسسة تمكنت من توفير خدمة الاستشارة الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة ضمن البرنامج لتمكين المرضى والأطباء في المؤسسة من الحصول على استشارة ثانية في الحالات الحرجة، كما فعّلت العيادة الإلكترونية عن بعد في التخصصات الجراحية للمتابعة قبل وبعد العمليات، إلى جانب تفعيل العيادة الإلكترونية للتخصصات الباطنية.

نخبة من الأطباء

لفتت المهيري إلى أن البرنامج نجح منذ عام 2021 في استقطاب نخبة من الأطباء الزائرين من أطباء القلب الذين أسهموا في تعزيز خدمات مركز القلب عبر إجراء جراحات نوعية للقلب مثل إصلاح واستبدال صمامات القلب عبر الجلد، والتكنولوجيا الروبوتية وغيرها، حيث وصل عدد عمليات القسطرة إلى أكثر من 327 قسطرة، ونحو 31 جراحة قلب مفتوح. وأكدت، أن الأطباء الاستشاريين الذين تم الاتفاق معهم للقيام بزيارة مستشفيات المؤسسة وإجراء عدد من العمليات الجراحية أو متابعة حالات مرضى سابقين هم من أكفأ الأطباء في مجال تخصصهم. وعن التدريب والتطوير المهني، أجابت المهيري: «من خلال برنامج الأطباء الزائرين، يتم عمل ورش عمل تدريبية تخصصية، حيث بلغ عدد الورش ما يقارب 50 ورشة».

وأضافت: «تشمل هذه الدورات والورش برامج الصحة العامة للأمراض المعدية، برامج الصحة النفسية والتأهيل، علاجات النطق للأطفال، علم التغذية السريرية للأطفال الخدج، العناية المركزة للأطفال، الأسنان، جراحة القلب والقسطرة، جراحة السمنة، زراعة الأعضاء والعديد من المجالات الأخرى». ونوهت المهيري بحصول مكتب الأطباء الزائرين بالمؤسسة على جائزة الابتكار الحكومي عام 2020 عن تطبيق التطبيب عن بُعد، مشيرة إلى أن البرنامج شهد العديد من خطوات التطوير خلال المرحلة الماضية ليتوافق مع استراتيجية وأهداف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الرامية إلى الاستفادة من وجود هؤلاء الأطباء بصورة أشمل.