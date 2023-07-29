رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي الرئيس الإندونيسي ورئيس وزراء أرمينيا بوفاة سعيد بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالين هاتفيين، من فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، ومعالي نيكول باشينيال رئيس وزراء أرمينيا الصديقة، أعربا خلالهما عن صادق تعازيهما ومواساتهما لسموه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

كما قدم الرئيس الإندونيسي ورئيس وزراء أرمينيا، خلال الاتصالين، التعازي والمواساة إلى عموم آل نهيان الكرام في الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره للرئيس الإندونيسي ورئيس وزراء أرمينيا لتعزيته، وتقديره لما عبرا عنه من مشاعر صادقة في هذا المصاب، وتمنيات خالصة لدولة الإمارات تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات مع بلديهما وشعبيهما، متمنيا دوام الخير للبلدين الصديقين والسلامة لشعبيهما من كل مكروه.