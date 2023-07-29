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ملك ماليزيا يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

ملك ماليزيا يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله
29 يوليو 2023 23:02

استقبل جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، في القصر الوطني، سعادة خالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للدولة لدى ماليزيا.

ونقل سعادته، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى جلالته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل جلالته، سعادة السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

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وأثنى جلالته، على الجهود التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

من جهته تقدم سعادته، بالشكر لجميع الجهات الحكومية في مملكة ماليزيا على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
ماليزيا
الإمارات
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