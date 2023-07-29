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رئيس الدولة يواصل لليوم الثالث تقبل التعازي بوفاة سعيد بن زايد من وفود الدول الشقيقة والصديقة

رئيس الدولة يواصل لليوم الثالث تقبل التعازي بوفاة سعيد بن زايد من وفود الدول الشقيقة والصديقة
29 يوليو 2023 19:26

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التعازي لليوم الثالث في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان "رحمه الله" من وفود الدول الشقيقة والصديقة والشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

فقد تقبل سموه التعازي من كل من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة ممثلاً عن صاحب السمو أمير الكويت، ومعالي الشيخ أحمد فهد الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع الكويت والوفد المرافق، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، ومعالي نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق، ومعالي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب وزير الشؤون الإسلامية مبعوث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

 

كما قدم التعازي إلى سموه كل من معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومعالي دونيكا جيرفالا نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين في كوسوفو، والفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية.

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وأعرب الجميع عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام في الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان في مصابهم.

  • رئيس الدولة يواصل لليوم الثالث تقبل التعازي بوفاة سعيد بن زايد من وفود الدول الشقيقة والصديقة

 

كما تقبل التعازي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ.

المصدر: وام
محمد بن زايد
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