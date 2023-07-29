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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
29 يوليو 2023 17:54

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

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الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:39 ، والجزر الأول عند الساعة   15:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:49.
بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:26 والمد الثاني عند الساعة 18:49 والجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 01:57 .

المصدر: وام
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