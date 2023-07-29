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سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سيف حمر عين

سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سيف حمر عين
29 يوليو 2023 15:54

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم صلاة الجنازة على جثمان سيف راشد حمر عين، الذي وافته المنية الخميس الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.

كما أدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، وأهل وذوي الفقيد، وجموع المصلين.

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وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، جموع المشيعين حيث وُري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الحديبة بالإمارة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المصدر: وام
سعود بن صقر
صلاة الجنازة
حاكم رأس الخيمة
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