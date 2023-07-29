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منصور بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان بوفاة سعيد بن زايد

منصور بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان بوفاة سعيد بن زايد
29 يوليو 2023 15:23

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم.. اتصالاً هاتفياً من معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان الصديقة.. قدم خلاله تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان "رحمه الله".      

ونقل معاليه - خلال الاتصال - تعازي فخامة سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان ومواساته.. إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وعموم آل نهيان الكرام في فقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان..داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.       

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من جانبه أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره لنائب رئيس وزراء تركمانستان، مقدراً ما عبر عنه من مشاعر صادقة في هذا المصاب وتمنيات خالصة لدولة الإمارات وشعبها تعبر عن متانة العلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين..متمنياً دوام الخير والسلامة لتركمانستان وشعبها من كل مكروه.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
سعيد بن زايد
تركمانستان
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