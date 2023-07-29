الأحد 30 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير تركي بن محمد

حاكم الشارقة
29 يوليو 2023 14:48

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يهنئ ملك المغرب بمناسبة عيد العرش
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير تركي بن محمد

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
خادم الحرمين الشريفين
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
عربي ودولي
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
اليوم 20:18
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
الإمارات
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
اليوم 19:37
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
اليوم 19:20
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:36
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
الرياضي
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
اليوم 18:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©