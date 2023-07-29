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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأمير تركي بن محمد

رئيس الدولة ونائباه
29 يوليو 2023 13:50

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
خادم الحرمين الشريفين
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