منصور بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي رئيس الوزراء اليمني بوفاة سعيد بن زايد

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي الدكتور معين عبد الملك رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان "رحمه الله". كما قدم معاليه التعازي والمواساة إلى عموم آل نهيان الكرام في هذا المصاب ..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما نقل معالي رئيس الوزراء اليمني خلال الاتصال إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. تعازي فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ومواساته إلى عموم آل نهيان في وفاة فقيدهم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

من جانبه أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره لما أبداه معاليه من مشاعر أخوية صادقة تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين ..متمنياً سموه لليمن وشعبها الشقيق السلامة من كل شر.