الإمارات تصوت لصالح تخفيف حظر الأسلحة على أفريقيا الوسطى

نيويورك (الاتحاد)

صوتت دولة الإمارات لصالح قرار لمجلس الأمن الدولي يقر تحفيفاً لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى، مؤكدة أن ذلك يأتي من منطلق الإيمان بقدرته على تمكين جمهورية أفريقيا الوسطى من تعزيز مؤسسات الدولة، وتحسين توفير الخدمات الأساسية، والاستجابة للمخاوف الأمنية والتي تشمل الجماعات المسلحة.

واعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2693 بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى، والذي يجدد بموجبه أحكام القرار 2127 للعام (2013).

وأكد المجلس أن حظر الأسلحة المفروض «لم يعد ينطبق على توريد وبيع ونقل الأسلحة» الموجهة إلى قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، محذراً في الوقت نفسه من الاتجار بالأسلحة الذي تستفيد منه الجماعات المسلحة في البلاد.