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بلدية أبوظبي تنفذ المرحلة الثانية من مشروع الإنارة الذكية

بلدية أبوظبي تنفذ المرحلة الثانية من مشروع الإنارة الذكية
29 يوليو 2023 01:45

هالة الخياط (أبوظبي)

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بدأت بلدية مدينة أبوظبي بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإنارة الذكية والتي ستشمل مناطق البر الرئيس، وتتضمن استبدال 133.473 كشافاً تقليدياً بكشافات LED الذكية الموفرة للطاقة. وأفادت البلدية بأن المرحلة الثانية من مشروع الإنارة الذكية، سيتم الانتهاء منها في 2025 لتكون كافة الكشافات في مدينة أبوظبي وضواحيها موفرة للطاقة.
وتأتي مشاريع الإنارة في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة، وتجسيداً لمعايير التنمية المستدامة وحفظ وصون الموارد، وتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في خفض الاستهلاك الكهربائي، والحد من كمية الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ترشيد عمليات الصيانة العامة، وخفض استهلاك الكهرباء.
وتتضمن الاستراتيجية رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لشبكة الإنارة، والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في التنمية المستدامة، وتطوير أنظمة شبكة الإنارة التقليدية وتحويلها إلى نظام الإنارة الحديثة  LED، بما يحقق خفض مستويات إضاءة الطرق، تخفيض استهلاك الكهرباء، تحسين تصاميم شبكة الإنارة، تحسين اللون وجودة الإضاءة في شبكة الإنارة، وتحسين العمر الافتراضي لنظام الإنارة، وخفض متطلبات الصيانة.
وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي، بأن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت استبدال 42.632 كشافاً في جزيرة أبوظبي، والتي كان لها انعكاسات بيئية واقتصادية، حيث حقق المشروع في مرحلته الأولى وفراً بقيمة 22 مليون درهم سنوياً، بما يساوي 77 مليون كيلو واط سنوياً، ويعادل 30 مليون كيلوغرام من الانبعاثات الكربونية، أو توفير استهلاك وقود 6500 سيارة، أو استهلاك كهرباء 3700 منزل، أو زراعة 500 ألف شجرة. 
ويتطابق مشروع تحويل الإنارة التقليدية الحالية إلى إنارة (LED) الموفرة للطاقة، مع أفضل الممارسات العالمية في الإنارة، وتوفير مستوى إضاءة، وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً، ضمن إطار الحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق معايير التنمية المستدامة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق وفر إضافي في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض شدة الإضاءة التصميمية واستخدام تطبيقات الأنظمة الذكية، إلى جانب إدخال تكنولوجيا «LED»، الأمر الذي سيؤدي للحصول على عدة منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية، ويتضمن نطاق عمل المشروع توفير نظام تحكم مركزي ذكي لوحدات الإنارة الجديدة. 
والإنارة الحديثة تسهم في رفع مستوى الحيوية لمستخدمي الطرق ومرتادي المناطق، وتوفر الإحساس بالأمان، وتحفيز الأعمال والأجواء الترفيهية، وزيادة انتباه السائقين وتركيزهم على الطريق.  وتتيح الإنارة الذكية للمشغلين التعرف على الأعطال من خلال نظام التحكم الذكي والصيانة الفورية. كما تزيد تركيز الإنارة على الطريق وممرات المشاة، ومنع وصول إنارة الطرق إلى نوافذ المباني.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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الإنارة الذكية
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