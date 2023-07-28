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سفير تايلاند يزور «زايد العليا لأصحاب الهمم»

سفير تايلاند والحضور خلال الزيارة (من المصدر)
29 يوليو 2023 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد سورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة بالرعاية والتأهيل التي تقدم لمختلف فئات أصحاب الهمم في دولة الإمارات، لاسيما من خلال برامج ومبادرات ومشروعات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
جاء ذلك عقب زيارة السفير والوفد المرافق له إلى مقر المؤسسة للاطلاع على تجربتها في مجال الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم. والتعرف على الخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك من حيث الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية، وبحث وتبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية في بلاده، وكان في استقباله عبدالله عبد العالي الحميدان، أمين عام المؤسسة وعدد من قياداتها.
وأبدى السفير التايلاندي إعجابه بخدمات المؤسسة، ووصفها بأنها خدمات متكاملة وشاملة، وأعرب عن سعادته الكبيرة بزيارته للمؤسسة وبجولته التعريفية والتقاء الطلاب والكوادر التربوية والاطلاع على الجهود المبذولة من كافة العاملين لتقديم الرعاية والتأهيل لفئات أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن ذلك يبين مدى الاهتمام الكبير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم كافة الخدمات سواء صحية أو تأهيلية لتلك الفئات.

الإمارات
تايلاند
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
أصحاب الهمم
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