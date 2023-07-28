وفدٌ أوزبكستاني يزور «دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال»

دبي (الاتحاد)

زار مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال، وفدٌ من جمهورية أوزبكستان، وذلك في إطار توسيع نطاق الشراكات العالمية، وبهدف تعزيز التعاون وتبادُل الخبرات بين البلدين في مجال حماية الطفل والمرأة.

وكان في استقبال الوفد غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل، وشمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع وفريق من كوادر المؤسسة، حيث ترأسَ الوفد الزائر نوزيماخون دافليتوفا، مستشارة القضايا الاجتماعية والحماية الاجتماعية في إدارة رئيسة جمهورية أوزبكستان، ورئيسة مجلس أُمناء المؤسسة العامة لدعم وتطوير الإعلام الوطني، وكُل من زلفية عبد الرسولوفا، كبير خُبراء إدارة ومراقبة الخدمات الاجتماعية للكبار في الوطنية للحماية الاجتماعية، وأليكساندرا نام.

وتضمنت الزيارة اجتماعاً موسعًا، اطّلع الوفد الزائر من خلاله على أبرز الممارسات والخدمات التي تقدمها المؤسسة للفئات المستهدفة من ضحايا الاتجار بالبشر، وضحايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال.

وأعربت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة عن سرورها بزيارة الوفد الأوزبكي، مؤكدة على أهمية التعاون بين الدول في مجال حماية الأطفال والنّساء من جميع أشكال العُنف والاستغلال، وأشارت إلى استعداد المؤسسة تقديم الدعم وتقاسم المعرفة والخبرات مع دولة أوزبكستان وكل الدول التي تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل وتحسين وضعهم في المجتمع. ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الأوزبكي عن امتنانهم لمؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال على حسن الاستقبال، وتوفير الفُرصة لاكتشاف التجارب الناجحة في دُبيّ في هذا المجال، مشيرين إلى رغبتهم في تعزيز آفاق التعاون مع المؤسسة، واستثمار هذه الخبرات في تطوير برامجهم الوطنية لحماية الطفل والمرأة.