السبت 29 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفدٌ أوزبكستاني يزور «دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال»

الجانبان خلال الزيارة (من المصدر)
29 يوليو 2023 01:43

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجودو الشاب» يشارك في «الفرانكوفونية»
الإمارات: المعلومات المضللة تهدد عمليات حفظ السلام

زار مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال، وفدٌ من جمهورية أوزبكستان، وذلك في إطار توسيع نطاق الشراكات العالمية، وبهدف تعزيز التعاون وتبادُل الخبرات بين البلدين في مجال حماية الطفل والمرأة.
وكان في استقبال الوفد غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل، وشمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع وفريق من كوادر المؤسسة، حيث ترأسَ الوفد الزائر نوزيماخون دافليتوفا، مستشارة القضايا الاجتماعية والحماية الاجتماعية في إدارة رئيسة جمهورية أوزبكستان، ورئيسة مجلس أُمناء المؤسسة العامة لدعم وتطوير الإعلام الوطني، وكُل من زلفية عبد الرسولوفا، كبير خُبراء إدارة ومراقبة الخدمات الاجتماعية للكبار في الوطنية للحماية الاجتماعية، وأليكساندرا نام. 
وتضمنت الزيارة اجتماعاً موسعًا، اطّلع الوفد الزائر من خلاله على أبرز الممارسات والخدمات التي تقدمها المؤسسة للفئات المستهدفة من ضحايا الاتجار بالبشر، وضحايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال.
وأعربت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة عن سرورها بزيارة الوفد الأوزبكي، مؤكدة على أهمية التعاون بين الدول في مجال حماية الأطفال والنّساء من جميع أشكال العُنف والاستغلال، وأشارت إلى استعداد المؤسسة تقديم الدعم وتقاسم المعرفة والخبرات مع دولة أوزبكستان وكل الدول التي تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل وتحسين وضعهم في المجتمع. ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الأوزبكي عن امتنانهم لمؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال على حسن الاستقبال، وتوفير الفُرصة لاكتشاف التجارب الناجحة في دُبيّ في هذا المجال، مشيرين إلى رغبتهم في تعزيز آفاق التعاون مع المؤسسة، واستثمار هذه الخبرات في تطوير برامجهم الوطنية لحماية الطفل والمرأة.

أوزبكستان
الإمارات
دبي
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
آخر الأخبار
نيوكاسل يحقق «الفوز المثير» على برايتون
الرياضي
نيوكاسل يحقق «الفوز المثير» على برايتون
اليوم 12:05
«المواجهات المباشرة» ترفع وتيرة إعداد أندية «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
«المواجهات المباشرة» ترفع وتيرة إعداد أندية «أدنوك للمحترفين»
اليوم 12:00
الكاتب الألماني الشهير مارتن فالسر
دنيا
وفاة الكاتب الألماني الشهير مارتن فالسر
اليوم 11:34
«تسوية» تنقذ «البلوز» من مصير «السيدة العجوز»!
الرياضي
«تسوية» تنقذ «البلوز» من مصير «السيدة العجوز»!
اليوم 11:31
«الجودو الشاب» يشارك في «الفرانكوفونية»
الرياضي
«الجودو الشاب» يشارك في «الفرانكوفونية»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©