لكي نرى ما نواجه

سارة إبراهيم شهيل

لعل أكثر المخاوف شيوعاً بين البشر هو الخوف من الظلام.. ويأتي في مقدمة الأسباب التي فسّر بها العلماء هذا الأمر، أن هذا الخوف مزروع في جينات الكثيرين ومتوارث من أسلافنا الذين كانوا على علم بأن الظلام فرصة سانحة للكائنات المفترسة كي تنقضّ عليهم، فقد حباها البارئ قدرة أكبر على الرؤية وتمييز أهدافها في الليل وعلّمها التستر بالظلام عند الصيد.

هذا الخوف الذي صار جزءاً من كيان أغلبيتنا، استمر معنا حتى بعد أن عرفنا التمدن واعتدناه، وأصبح في حد ذاته حكمة متوارثة وإقراراً من بني البشر بأن أكبر المخاطر هو ذاك الذي لا نراه، وينطبق هذا الدرس على مناحي الحياة باختلافاتها من قضايا إنسانية أو اقتصادية أو غيرها.

ومن ضمن مكامن التحدي عند خلق حوارات بناءة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، كالاتجار بالبشر، يتصدر نقص الوعي بماهية تلك الجرائم قائمة التحديات. وتتشعب الأسباب وراء هذا التحدي في اتجاهات مختلفة، إلا أننا لا يمكننا تجاهل حقيقة أن فطرة الإنسان السوية تُصعّب عليه مجرد تصوُر أن إنساناً آخر يُعامل معاملة السلعة أو تُباع كرامته من أجل المال.

ووفقاً لأحدث التقارير التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول جريمة الاتجار بالبشر، يتضح أن أعداد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفة عالمياً قد تراجع، مع استغلال المتاجرين بالبشر المتزايد لمواطن الضعف لدى بعض الفئات، من ظروف اقتصادية صعبة وأمل في حياة أفضل، وتطوُر أساليبهم في الخداع باستخدام التكنولوجيا، فيوقعونهم في فخاخ الوظائف الوهمية وغيرها، ويستغلونهم في ممارسات غير قانونية.

إن الوعي بوجود هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وأشكاله، ومنها جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاستعباد وأعمال السخرة والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه والتسول، ضرورة لكل إنسان. وتحت شعار هذا العام «لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر ولا نترك أحداً خلف الركب» الذي أطلقته الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تتضح أهمية الوعي السائد بين أفراد المجتمع لنشكل أساساً قوياً لدرء تلك الجريمة النكراء.

ويبقى الوعي المجتمعي عاملاً حاسماً في مجابهة الاتجار بالبشر، فبه نرى حجم القضية وأبعادها ونعزز جهود الوقاية ونسهّل التعرف على الضحايا ودعمهم وتطبيق المساءلة والعقاب.

مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء