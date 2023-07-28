وفد «وام» يبحث في «طوكيو» التعاون مع المؤسسات الإعلامية اليابانية

طوكيو (وام)

بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، مع رؤساء ومديري ومسؤولي عدد من المؤسسات الإعلامية اليابانية، سبل تعزيز التبادل الإخباري والتعاون الإعلامي، ومشاركة تلك المؤسسات في الدورة المقبلة من الكونجرس العالمي للإعلام التي تعقد في أبوظبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد وكالة أنباء الإمارات، إلى اليابان، والتقى خلالها عدداً من رؤساء ومسؤولي وسائل الإعلام هناك لبحث التعاون المشترك في إطار حرص «وام» على إبرام شراكات ثنائية فاعلة مع وسائل الإعلام حول العالم.

وقال محمد جلال الريسي، في تصريحات له على هامش الزيارة، إن وفد «وام» استعرض خلال اللقاءات مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية والصحفية اليابانية، نتائج ومخرجات الكونجرس العالمي للإعلام بدورته الأولى العام الماضي، والرؤى والأفكار التي يمكن طرحها في الدورة الثانية. وأضاف أن الوفد وجَّه الدعوة لوسائل الإعلام اليابانية للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم بدورته الثانية خلال نوفمبر المقبل، وشرح الاستعدادات الجارية لعقده والقضايا والمحاور التي سيناقشها في ظل توقعات بمشاركة عالمية واسعة بوصفه منصة دولية مثالية للمعنيين بقطاع الإعلام وخبرائه لتعزيز التبادل الإخباري بين وسائل الإعلام حول العالم وتبادل الخبرات والنظر في قضايا الإعلام وسبل النهوض به وتطوير أدواته وطرح كل ما هو جديد ومفيد للمضي قدماً بصناعة الإعلام إلى آفاق أرحب.

وأوضح أن اللقاءات تطرقت إلى الأدوار التي يمكن أن يلعبها الإعلام في مواجهة تحديات التغير المناخي وتأثيراته على العالم في ضوء استضافة دولة الإمارات أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28».