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رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي عدد من القادة بوفاة سعيد بن زايد

رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي عدد من القادة بوفاة سعيد بن زايد
28 يوليو 2023 23:35

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التعازي بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان "رحمه الله" خلال اتصالات هاتفية مع كل من .. صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وفخامة إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف وفخامة ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراجواي وفخامة سانتياغو بينيا الرئيس المنتخب للبارجواي.

وعبر قادة الدول الشقيقة والصديقة خلال الاتصالات عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام .. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة.. أصحاب الجلالة والفخامة مقدراً ما أبدوه من مشاعر صادقة تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع بلدانهم مع دولة الإمارات وتمنياتهم الخالصة للدولة وقيادتها وشعبها.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
سعيد بن زايد
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