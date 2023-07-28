«مارينا القابضة» تقدم خدماتها لجمهور «ليوا للرطب»

الظفرة (الاتحاد)

تشارك «المارينا القابضة»، الشريك الاستراتيجي لمهرجان ليوا للرطب بدورته الـ19، في جناح خاص بها العروض التسويقية الهادفة إلى تعريف الجمهور بجميع خدمات الضيافة التي تقدمها للجمهور.

وقال منذر بن نجيمة، مسؤول فعاليات في وسترن للضيافة والتموين: «تم خلال المهرجان الترحيب بزوار الجناح وتعريفهم بأهم خدمات الإقامة في فنادقها، والمتمثلة في حجز الغرف وما يصاحبها من خدمات ترفيهية مثل توفير أحواض السباحة والمنتجعات المتنوعة، مبينا أن هذه الفنادق تقدم أيضا خدمات ضيافة فخمة سواء للأفراد أو للمؤسسات متمثلة في تجهيز القاعات بمساحات متباينة للحفلات والمناسبات المختلفة، إذ تتولى تجهيز قاعات كبيرة لاجتماعات العمل أو للمؤتمرات مزودة بأجهزة حديثة ذات تقنيات عالية إلى جانب تقديم أنواع مختلفة من الوجبات الغذائية الخاصة بالضيافة».