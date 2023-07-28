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الإمارات

«الفرض» عمود الأرض.. يشعل التنافس في «ليوا للرطب»

يشهد شوط الفرض إقبالاً من الزوار (من المصدر)
29 يوليو 2023 01:43

الظفرة (الاتحاد)

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شهدت منافسات مسابقة مزاينة رطب الفرض منافسات قوية بين المزارعين في مهرجان ليوا للرطب.
ويرتبط نخيل «الفرض» بذاكرة أبناء الإمارات من خلال المثل الشعبي المعروف «الفرض عمود الأرض.. إن كلته هَنَاك وإن بعته أغناك»، إذ تشهد منافساته تقديم نخبة إنتاج هذا العام 2023 والقادم من مزارع أبوظبي ومختلف أرجاء الإمارات، كما يشهد شوط الفرض إقبالا من الزوار للتعرف على هذا الصنف المشهور ويتسابق رواد التواصل الاجتماعي لتصويره عبر منصاتهم المختلفة. وتوجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في المسابقة، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعمر الكعبي مشرف الفعاليات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والداعمة والمزارعين وعشاق المسابقات التراثية وزوار المهرجان.
وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي بالمركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني قماشة سيف بطي المزروعي، وذهب المركز الثالث إلى ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر، وفي المركز الرابع حمد سيف حمد المزروعي، وحل خامساً رعد صالح عيد عبدالله الحربي.
ويعتبر رطب الفرض من الأصناف التجارية المهمة في أبوظبي، وهو واسع الانتشار على امتداد الإمارات، ويأتي موعد نضجه متأخّر، ولون ثمرته وردي مصفر، ولون الرطب بنّي، والتمر بنّي داكن ومنه نوعان: الفرض الأبيض أو (فرض العين) ولونه أحمر فاتح، وفرض ليوا ولونه أحمر داكن.

ليوا للرطب
مهرجان ليوا للرطب
الإمارات
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