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الإمارات

جناح «الغدير» في «ليوا للرطب» يعزز جهود استدامة الحرف اليدوية

الحرف التقليدية تشكل جزءاً مهماً من التراث الفني في الدولة (من المصدر)
29 يوليو 2023 01:43

الظفرة (الاتحاد)

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تشارك الغدير للحرف الإماراتية ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب. 
ويعمل جناح الغدير على دعم جهود الحفاظ على الحرف التقليدية التي تشكل جزءاً مهماً من التراث الفني في الدولة من خلال تعريف وتثقيف الجمهور بأنشطة ومنتجات مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية، كما يقدم خدمات ومنتجات مختلفة لتمكين المرأة من خلال الحرف اليدوية، وتتولى مؤسسة الغدير التسويق والترويج للمنتجات المصنوعة يدوياً في الإمارات بطابع محلي يناسب سكان الإمارات وضيوفها.
وعن الهدف من مشاركة مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية في مهرجان ليوا للرطب، أكدت ميثاء المحيربي إداري رئيس تسويق مبادرة الغدير للحرف الإماراتية، أن المشاركة حققت للمؤسسة انتشاراً كبيراً، وباتت فرصة لعرض منتجات وخدمات المؤسسة، مؤكدةً أن للمبادرة هدف سامي يتمثل في مساعدة الأسر المتعففة، وذلك بتمكين المرأة من خلال الحرف الیدویة، وكذلك تقريب الحرف الإماراتية للمجتمع.
وذكرت المحيربي أن مبادرة الغدير للحرف الإماراتية منذ عام 2006 توفير التدريب والتصميم والمواد الخام وخدامات التسويق للنساء لتصنيع منتجات بطابع محلي، بهدف عونهن على كسب حياة كريمة والحفاظ على الحِرف التراثية، إذ يتجاوز عدد حرفيات الغدير للحِرف الإماراتية 280 حِرفية من أنحاء الإمارات، من مواطنات ومقيمات بأعمار متفاوتة، يقمن بصناعة منتجات متنوعة، منها هدايا وتوزيعات الشركات والقرطاسية وزينة المنزل والأزياء.

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