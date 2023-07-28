منافسات قوية بين ملّاك النخيل والمزارعين في «الذيد للرطب»

الشارقة (الاتحاد)

يواصل مهرجان الذيد للرطب مسابقات موسمه السابع الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد لغاية 30 يوليو الجاري، مسجلاً في يومه الثاني تنافساً كبيراً بين المئات من ملّاك النخيل والمزارعين، الذين قدموا خلال مسابقتي مزاينة رطب الخلاص ومزاينة الليمون عرضاً لأفضل أصناف الرطب والفواكه من الإنتاج المحلي لإمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وشهد اليوم الأول من أيّام المهرجان فوز عدد من المشاركين في مسابقة مزاينة رطب الخنيزي ومسابقة أكبر عذج برحي وخصاب 40 كغ وما فوق و50 كغ للأصناف الأخرى، التي حظيت بإقبال كبير من المشاركين وتنافسوا فيها على تقديم أفضل ما تجود به مزارعهم، وأظهروا حرصهم على مراعاة الشروط الخاصة بالمسابقات.



نتائج إيجابية

وأكد محمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان أن المشاركات المختلفة في كافة المسابقات التي شهدها المهرجان منذ انطلاقته كانت إيجابية وعكست حرص المزارعين والتزامهم تجاه تطوير مزارعهم ومنتجاتها، وهذا ما يؤكد نجاح الحدث في تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية والمتمثلة في المساهمة بتحصين الأمن الغذائي للدولة ودعم وتنمية قطاع زراعة النخيل والزراعة بشكل عام عبر تمكين المزارعين على الاستثمار في هذا القطاع وتشجيعهم على التوسع والارتقاء في إنتاجهم كمّاً ونوعاً وتعزيز مكانة شجرة النخيل والتحفيز على زراعتها والاهتمام بها وفق أرقى المعايير المتبعة. وأعرب محمد مصبح الطنيجي عن توقعاته بأن يشهد المهرجان المزيد من المشاركة والتنافس بين ملّاك النخيل والمزارعين، نظراً لأهمية الحدث في إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم والتسويق لها، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة لتعزيز جودة إنتاج التمور والرطب، ولا سيما في ظل مشاركة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، وحضور العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالزراعة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.



منصة متميزة

من جانبه أشار راشد مهير الكتبي رئيس لجنة الفرز والتقييم في المهرجان إلى أن التنافس الكبير الذي شهده الحدث منذ انطلاقته يؤكد المكانة الرائدة التي بات يحتلها كمنصة سنوية متميزة يحرص ملاك النخيل والمزارعين على المشاركة به نتيجة للدور الهام الذي يلعبه في تحسين جودة المنتج المحلي، وهو الأمر الذي انعكس بشكل كبير ومتميز على الأصناف والأعمال المشارك بها في مسابقات اليوم الأول والتي حرص فيها المزارعين على تقديم أفضل ما تزخر به مزارعهم من منتجات الرطب، داعياً المزارعين وملاك النخيل إلى المشاركة في المسابقات التي سيشهدها الحدث خلال الأيام القادمة، حيث تنظم في اليوم الثالث من المهرجان مسابقة مزاينة رطب الشيشي عام ومزاينة التين الأحمر ومزاينة أجمل مخرافة للنساء، في حين يشهد اليوم الأخير مسابقتي النخبة العام ونخبة حصن الذيد.



مسابقات

يستقبل المهرجان الذي يختتم غداً، الزوار يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساء، متضمناً العديد من المسابقات التي خصص لها جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من مليون درهم ستوزع على الفائزين بهذه المسابقات المصنفة ضمن فئات رئيسية وهي مسابقة مزاينة الرطب، ومسابقة أكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين الأحمر، ومسابقة أجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط، وتتراوح قيمة الجوائز بين 1000 إلى 25 ألف درهم.