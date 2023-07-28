فريق طبي في دبي ينقذ حياة شاب توقف قلبه 22 دقيقة

دبي (الاتحاد)

تمكن فريق طبي في دبي من إنقاذ حياة مريض شاب، توقف قلبه كلياً لأكثر من 22 دقيقة.. واستقبل فريق إسعاف دبي بلاغاً بتعرض مريض 29 عاماً، لإغماء كامل، وخلال دقائق وصل فريق الإسعاف، وبعد فحصه تبين إصابته بسكتة قلبية، وأجريت له الإسعافات الأولية أثناء نقله إلى مستشفى التداوي، وبالفحص تبين إصابته بجلطات رئوية حادة أدت لتوقف القلب كلياً مع قصور شديد في التنفس، وخضع لعملية إنعاش قلبي بالصدمات الكهربائية حتى استعاد النبض.

وقال الدكتور سلمان عدي رئيس قسم القلب بالمستشفى إن حالة المريض كانت حرجة جداً، بسبب ضعف العضلة القلبية والقصور التنفسي، ما تطلب تدخلاً طبياً سريعاً لإنقاذ حياته واستعادة النبض