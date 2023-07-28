السبت 29 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد

رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
28 يوليو 2023 19:52

 تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان "رحمه الله" من .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين.

  • رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
    رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد

 

أخبار ذات صلة
«الجودو الشاب» يشارك في «الفرانكوفونية»
الإمارات: المعلومات المضللة تهدد عمليات حفظ السلام

كما تقبل سموه التعازي ــ في قصر المشرف في أبوظبي - من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ومعالي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق.

  • رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
    رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد

 

 

وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام في هذا المصاب سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما تقبل التعازي ..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
سعيد بن زايد
آخر الأخبار
نيوكاسل يحقق «الفوز المثير» على برايتون
الرياضي
نيوكاسل يحقق «الفوز المثير» على برايتون
اليوم 12:05
«المواجهات المباشرة» ترفع وتيرة إعداد أندية «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
«المواجهات المباشرة» ترفع وتيرة إعداد أندية «أدنوك للمحترفين»
اليوم 12:00
الكاتب الألماني الشهير مارتن فالسر
دنيا
وفاة الكاتب الألماني الشهير مارتن فالسر
اليوم 11:34
«تسوية» تنقذ «البلوز» من مصير «السيدة العجوز»!
الرياضي
«تسوية» تنقذ «البلوز» من مصير «السيدة العجوز»!
اليوم 11:31
«الجودو الشاب» يشارك في «الفرانكوفونية»
الرياضي
«الجودو الشاب» يشارك في «الفرانكوفونية»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©