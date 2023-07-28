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شرطة عجمان تنفذ مبادرة "ويَّاكم صيفنا بارد" لإسعاد فئة العمالة طوال فترة الصيف

شرطة عجمان تنفذ مبادرة "ويَّاكم صيفنا بارد" لإسعاد فئة العمالة طوال فترة الصيف
28 يوليو 2023 17:42

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة " ويَّاكم صيفنا بارد " لإسعاد العمال، تقديراً لعطائهم وصبرهم على العمل في الأجواء الحارة طوال فترة الصيف في مناطق متفرقة من الإمارة.
وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان، إن تنظيم هذه المبادرة تمّ بناءً على توجيهات سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، تقديراً لفئة العمالة في مشاريع إمارة عجمان وجهودهم وصبرهم وتحملهم لمشاق العمل في فصل الصيف.
وأوضحت أن فريقا من قسم الإعلام والعلاقات العامة وقسم الشرطة المجتمعية قام بزيارة عدد من المواقع في الإمارة والتقى العمال فيها وأشاد بجهودهم وصبرهم على مشقة العمل، كما قام بتوزيع المشروبات الباردة والوجبات الغذائية عليهم لرسم البسمة على وجوههم والتخفيف عنهم.

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