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رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني في وفاة سعيد بن زايد

رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني في وفاة سعيد بن زايد
28 يوليو 2023 13:27

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التعازي لليوم الثاني في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان «رحمه الله» من سمو الشيوخ والوفود وجموع المعزين.

فقد تقبل سموه التعازي في قصر المشرف في أبوظبي من.. سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني والشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني ومعالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تقبل سموه التعازي من عدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع المعزين.

 

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وأعرب الجميع عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو رئيس الدولة وعموم عائلة آل نهيان الكرام في هذا المصاب.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

  • رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني في وفاة سعيد بن زايد
    رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني في وفاة سعيد بن زايد

 

كما تقبل التعازي.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
سعيد بن زايد
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