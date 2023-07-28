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مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ينعى سعيد بن زايد

شعار مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
28 يوليو 2023 12:44

نعى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

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وقال معالي العلامة عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم: «نتقدم بأحرّ التعازي وأخلص الدّعوات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة«حفظه الله»، وإلى عموم آل نهيان الكرام وإلى الشعب الإماراتي، في فقيد الإمارات المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، تغمّده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم السلوان والصبر، وأن يجزل لهم المثوبة والأجر، ولا يريهم مكروها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

المصدر: وام
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
سعيد بن زايد
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